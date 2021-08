David Goffin zakt verder weg en balanceert nu op de rand van de top dertig

Van de nieuwe ranglijst zal David Goffin niet bijzonder vrolijk worden. Hij zakt verder weg na de povere resultaten die hij dit jaar maar kan voorleggen. Goffin is nu de nummer 30 van de wereld. De Luikenaar verloor in zijn laatste vier toernooien in de eerste ronde.

Vooral door zijn vroege uitschakeling in Cincinnati moet Goffin ineens een pak punten inleveren. Het was zijn comeback na twee maanden afwezigheid van de tour na een blessure die hij opliep in zijn wedstrijd in het grastoernooi van Halle.

Goffin is bezig aan een 'annus horribilis'. HIj won in februari nog wel het toernooi van Montpellier, maar sindsdien bereikte hij slechts één keer de kwartfinale van een toernooi. Nu zakt hij ook van positie 19 naar plek 30 op de wereldranglijst. Er mag dus niet teveel meer gebeuren of Goffin valt uit de top dertig.

MERTENS NIET MEER IN TOP 15

Nummer één van de wereld is nog altijd Novak Djokovic. Ook bij de vrouwen geen wijziging aan de top. Integendeel, Ashleigh Barty verstevigde haar positie met toernooiwinst in Cincinnati. Elise Mertens gaat één plaatsje achteruit en is nu het nummer 16 op de wereldranglijst.