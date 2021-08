Rublev klopt Medvedev en treft Zverev in finale Cincinnati, Zwitserse revelatie tegenstandster van Barty bij de vrouwen

Schitterende affiches stonden op het menu in Cincinnati. Rublev (en dus niet Medvedev) en Zverev spelen de finale bij de mannen. De nummer 2 van de wereld verloor dus van een landgenoot. Bij de vrouwen gaat de finale tussen Barty en Teichmann.

Medvedev begon nog sterk aan het duel tussen de twee Russen en stak de eerste set vlot op zak. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor hem, maar de wedstrijd kantelde en Rublev groeide alleen maar. Met 2-6, 6-3 en 6-3 plaatste Rublev zich verrassend voor de finale. De andere clash in de halve finales ging tussen Zverev en Tsitsipas. De beslissing viel pas in een tiebreak: Zverev haalde het met 6-4, 3-6 en 7-6 (7/4).

Bij de dames plaatste Barty zich als eerste voor de finale. Het was dan nog de vraag wie haar tegenstandster zou zijn: Plíšková of Teichmann? Het sprookje van die laatste is nog altijd niet ten einde, want met 6-2 en 6-4 nam ze de maat van het vijfde reekshoofd.

FINALE ZONDER REEKSHOOFDEN IN CHICAGO

Ook in Chicago nadert het dames enkelspel de ontknoping. Daar is het een finale zonder reekshoofden. De Britse Raducanu, die eerder Van Uytvanck uitschakelde, en de Deense Tauson spelen om de titel.