Nog winst in eerste set maar halve finales zijn eindstation voor Van Uytvanck en Minnen

Alison Van Uytvanck en haar partner Greet Minnen zijn uitgeschakeld in de halve finales. Op zich al mooi uiteraard dat ze zo ver geraakten op het WTA-toernooi van Chicago. Ze wonnen ook nog de eerste set in hun halve finale, maar erkenden alsnog hun meerdere in een Japans-Russisch duo.

De tegenstandsters van Van Uytvanck en Minnen luisterden naar de namen Hozumi en Savinykh. De eerste set was meteen een rollercoaster. Van 2-0 voor Hozumi en Savinykh ging het naar 2-4 voor Van Uytvanck en Minnen en zo weer naar 4-4. Het waren toch de Belgische speelsters die set 1 uit de brand sleepten, onder meer door bij 5-6 een 0-40 goed te maken. HOZUMI EN SAVINYKH OP TOERENTAL Van Uytvanck en Minnen begonnen ook het best aan de tweede set en zo leek de overwinning er echt wel in te zitten. Vanaf 5-7 en 1-3 ging het echter mis. Eens Hozumi en Savinykh in de tweede set op toerental geraakten, gaven ze niets meer prijs. In die set wonnen Van Uytvanck en Minnen geen enkel spelletje meer. In de super tiebreak bleef het nog spannend tot 5-4. Door vervolgens vijf punten op rij binnen te halen, pakten Hozumi en Savinykh de winst. Ze haalden het van Van Uytvanck en Minnen met 5-7, 6-3 en [10-4].