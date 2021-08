Huidige WTA nummer 1 verslaat voormalige WTA nummer 1 richting finale Cincinnati

Op het WTA-tennistoernooi van Cincinnati (1.835.490 dollar) heeft Ashleigh Barty zich geplaatst voor de finale.

Barty, nummer 1 van de wereld, nam het op tegen de Duitse Angelique Kerber die in 2016 nog de beste van de wereld was. In het verleden won Kerber nog de 3 van de 4 grand slams (enkel Roland Garros niet), maar dit jaar raakte ze op Roland Garros en de Australian Open niet verder dan de eerste ronde. De Asutralische Barty was dan ook de grote favoriete tegen de 20 plaatsen hoger gerangschikte Kerber.

De eerste set ging gelijk op tot Barty bij een 3-2 stand door de opslag van Kerber ging met een love game. Kerber was wat van haar melk en kon in die set geenenkele game meer winnen waardoor Barty eenvoudigweg richting een 6-2 setwinst stoomde.

Het leek er even op dat Kerber zich gewonnen gaf toen ze meteen 2-0 in het krijt stond in de tweede set maar de Duitse knokte zich terug in de partij en kwam zelfs even 2-3 voor. Toen Kerber bij een 6-5 stand een tie-break uit de brand moest slepen, lukte het Barty toch om door de opslag te gaan van Kerber en de wedstrijd te winnen.

In de finale in Cincinnati treft Barty de winnaar van het duel Pliskova-Teichmann.