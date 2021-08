Tiebreak slaat Minnen en Van Uytvanck niet uit hun lood: Belgisch dubbelduo gaat naar halve finales

Greet Minnen en Alison Van Uytvanck hebben de halve finales bereikt in Chicago. De tiebreak van set twee moesten ze in hun kwartfinale wel aan hun Indonesische tegenstandsters laten. Dat had een keerpunt kunnen zijn, maar zover lieten Van Uytvanck en Minnen het niet komen.

Gumulya en Sutjiadi zullen geen speelsters zijn die Van Uytvanck en Minnen al vaak tegenkwamen. Dan is het toch altijd uitkijken hoe het loopt, maar Van Uytvanck en Minnen dicteerden van in het begin de wet. Ze liepen 4-0 uit. Nadien zagen ze hun opponentes wel naderen tot 4-2. Door de laatste twee spelletjes van de eerste set te winnen, zetten Van Uytvanck en Minnen de puntjes op de i. EERSTE MATCHBAL IN SET 2 Een ander verhaal in set twee, met Gumulya en Sutjiadi die nu meteen afstand namen. Van Uytvanck en Minnen reageerden wel: ze kwamen van 0-3 terug naar 3-3. Het bleef nadien gelijkop gaan. Van Uytvanck en Minnen kwamen op matchpunt in de tiebreak. De volgende drie punten gingen echter naar Gumulya en Sutjiadi. Er kwam dus toch een super tiebreak aan te pas. Vanaf 5-4 gaven Van Uytvanck en Minnen geen enkel punt meer weg. Met 6-2, 6-7 (6/8) en [10-4] stelden ze de kwalificatie voor de halve finales veilig.