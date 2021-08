Rafael Nadal zegt af voor US Open en tennist dit jaar niet meer: "Tijd om een oplossing te vinden"

Op de laatste Grand Slam van het jaar, de US Open, zal Rafael Nadal niet te bewonderen zijn. In 2021 gaat de Spanjaard zelfs niet meer tennissen. Nadal speelt al jaren met een voetblessure, die hij zo goed als hij kan tracht te managen. Een definitieve oplossing dringt zich op.

Nadal laat op sociale media weten dat hij niet naar de US Open gaat en een punt zet achter zijn seizoen. Ook op de Masters moeten we hem niet verwachten. Zo zal Nadal dit jaar vier grote toernooien missen door blessurelast: Wimbledon, de Olympische Spelen, de US Open en de ATP Finals.

TEGENVALLEND JAAR

Met zelfs geen titel op Roland Garros is het voor Nadal dus een tegenvallend jaar. De voetblessure die hem weghoudt van de US Open, speelt hem al parten sinds 2005. "Het is tijd om te herstellen en dingen te veranderen, zodat ik een oplossing kan vinden en ook de volgende jaren te blijven strijden en van de sport te genieten."

"Ik heb al het hele jaar te veel last van mijn voet dan zou moeten", laat Nadal nog weten. Hopelijk brengen de volgende maanden enige duidelijkheid over hoe hij de blessure onder controle kan krijgen.