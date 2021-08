Elise Mertens moet op lager pitje draaien om US Open te halen: "Batterijen opladen nu"

Het toernooi van Cincinnati werd voor Elise Mertens een fikse tegenvaller. Zowel in het enkel- als het dubbelspel lag ze er snel uit.

De ontgoocheling was groot bij Mertens. “Ik heb het maximum gegeven maar dat volstond niet", zei ze aan Sporza.

Bovendien had ze ook lichamelijke averij opgelopen. "Mijn elleboog blokkeerde en ik kon hem niet goed meer bewegen. In het dubbel ging het beter met een tape. Het gaat inderdaad opnieuw om de rechterkant maar dat is logisch aangezien ik rechtshandig ben. Ik moet nu wat tijd nemen om te rusten en de batterijen op te laden met het oog op wat komt."

Mertens gelooft dat ze kan schitteren op de US Open. "Het is niet omdat de resultaten de laatste twee weken tegenvallen, dat dit mijn vertrouwen aantast. Ik heb nog een tiental dagen om mij voor te bereiden en ik ga die tijd goed gebruiken. Ik zoek nog een beetje naar mijn spel en het juiste evenwicht tussen agressiviteit en verdediging."