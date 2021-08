Dit was de nacht van Cincinnati: Barty imponeert in topaffiche en Osaka vliegt eruit, geen misstap bij mannelijke toppers

In Cincinnati werd voorbije nacht weer volop getennist. Met vooral de matchen van Barty en Osaka die de nodige aandacht kregen bij de vrouwen. Die van Barty omdat de Australische zo imponeerde. Die van Osaka omdat de Japanse alweer geconfronteerd werd met een vroege exit.

Met de affiche Barty - Azarenka op het programma, was het uitkijken naar wat deze ontmoeting tussen twee grandslamwinnaressen zou opleveren. Azarenka kon echter op geen enkel moment een vuist maken tegen de sterke Barty, die haar opponente slechts twee spelletjes gunde. Met 6-2 en 6-0 wist Barty de klus eenvoudig te klaren.

OSAKA EN MUGURUZA VERLIEZEN IN DRIE SETS

Een heel ander verhaal was het bij Naomi Osaka. Sinds ze haar mentale problemen heeft aangekaart, is Osaka nog niet in staat geweest tot topprestaties op het terrein. Dat zat er ook deze keer niet in, al won ze wel de eerste seet. Nadien moest ze alsnog het onderspit delven tegen Teichmann: de Zwitserse won met 3-6, 6-3 en 6-3. Met Muguruza werd nog een andere grote naam uitgeschakeld: Krejcikova klopte haar met 6-1, 6-7 (5/7) en 6-2.

Bij de mannen hebben de toppers zich niet laten verrassen, al had de ene al meer overschot dan de andere. Medvedev kreeg een op papier lastige tegenstander voorgeschoteld met Dimitrov. De Rus won echter soeverein met tweemaal 6-3. Zverev won vlot van Pella met 6-2 en 6-3. Tsitsipas moest knokken voor zijn plek in de kwartfinales: de Griek haalde het van Sonego met 5-7, 6-3 en 6-4.