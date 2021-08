Van Uytvanck en Minnen winnen wél in dubbel en niet tegen eerste de besten: topreekshoofd gaat voor de bijl

Het enkelspel zat er rap op, in het dubbel daarentegen hebben Van Uytvanck en Minnen topreekshoofd Christian/Kerkhove naar huis gestuurd. Het Amerikaans-Nederlandse duo was het hoogst geplaatste duo op het toernooi van Chicago.

In het enkelspel werden deze week al heel wat Belgen geconfronteerd met een nederlaag, zo ook Minnen en Van Uytvanck. In Cincinnati bracht het dubbelspel niet veel beter nieuws met onder andere al een verliespartij voor Gillé/Vliegen en Mertens/Hsieh. Van Uytvanck en Minnen doen het in Chicago dus wel uitstekend in het dubbelspel.

Tot 3-3 was het een gelijkopgaande partij. Nadien namen Van Uytvanck en Minnen afstand door drie van de vier keer het beslissende punt in een game te winnen. Christian en Kerkhove reageerden wel en namen de eerste drie spelletjes in de tweede set voor hun rekening.

VAN UYTVANCK EN MINNEN EROP EN EROVER

Het vervolg van de partij was echter helemaal voor Van Uytvanck en Minnen. Christian en Kerkhove sprokkelden slechts één spelletje meer. Van Uytvanck en Minnen gingen erop en erover en haalden met tweemaal 6-4 de winst binnen. In de kwartfinales nemen ze het op tegen het Indonesische duo Gumulya/Sutjiadi.