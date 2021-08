In één klap drie grote namen kwijt: Halep geeft forfait en nederlagen voor nummers 3 en 7 van de wereld

Het WTA-toernooi van Cincinnati gaat verder zonder drie van zijn grootste namen. Simona Halep, Aryna Sabalenka en Świątek zitten niet langer in het toernooi. Halep trok zich terug en speelde haar wedstrijd tegen Pegula niet eens. Sabalenka en Świątek verloren hun partij.

Het is voor Simona Halep niet de gemakkelijkste periode. Na drie maanden zonder wedstrijd maakte ze in Montreal haar comeback met een nederlaag. In Cincinnati won ze wel van Linette, maar tegen Pegula kwam de Roemeense niet de baan op. Door een kleine scheur aan de adductoren was er te veel risico aan verbonden om te spelen. Halep trok zich dus terug uit het toernooi.

BADOSA KLOPT SABALENKA IN THRILLER

Dat deed Aryna Sabalenka niet, maar de Wit-Russische stuitte op Paula Badosa. Sabalenka won na het eerder weggeven van een voorsprong wel alsnog de eerste set. Nadien nam Badosa het heft in handen. In set drie liep Sabalenka wel 1-3 uit. Het liep echter nog mis voor de nummer 3 van de wereld. Badosa triomfeerde na een tiebreak en haalde het met 5-7, 6-2 en 7-6 (7/4).

Zo spannend was het niet in de wedstrijd tussen Świątek en Jabeur. De ex-winnares van Roland Garros kon geen vuist maken. Świątek leverde in set 1 tweemaal haar service in en kwam ook in set 2 enkel op achterstand te staan. Enkel op het einde stribbelde ze nog wat tegen. Jabeur schakelde de Poolde desalniettemin uit met tweemaal 6-3.