Geen Belgisch succes in het dubbelspel: Gillé/Vliegen en Elise Mertens verliezen in Cincinnati

Het is momenteel niet de week van de Belgen, ook niet in het dubbelspel. Gillé en Vliegen verloren in Cincinnati in de eerste ronde en Elise Mertens deed hetzelfde bij de vrouwen met haar dubbelpartner Hsieh. Mertens en Hsieh konden wel een setje meepikken.

Gillé en Vliegen kwamen opnieuw de Nederlander Koolhof tegen. Op de Spelen schakelde die het Belgische duo uit, maar in Toronto namen ze revanche. Koolhof speelde telkens met een andere dubbelpartner en dat was ook nu het geval. De Duitser Struff stond aan zijn zijde. Die hielp mee om afstand te nemen in set 1 en om in set 2 de goede start van Gillé en Vliegen uit te wissen. Zo werd het 6-4 en 7-6 (7/4).

MERTENS EN HSIEH GEVEN SET UIT HANDEN

Overal waar Mertens en Hsieh aan de start staan, doen ze dat met hoge verwachtingen. Het wil nu even echter niet zo goed lukken voor Mertens: niet in het enkelspel en ook niet in het dubbel. Ze gaf samen met haar dubbelpartner een 2-5-voorsprong uit handen in de eerste set, maar zette wel orde op zaken in de tweede set.

De super tiebreak - en dus ook de wedstrijd - werd door Blinkova en Sasnovich binnengehaald na een tussenspurt. Het werd 7-5, 5-7 en [10-5].