WTA-toernooi in Chicago geen meevaller voor Belgische dames: Van Uytvanck en Minnen liggen er meteen uit

Een vroege uitschakeling ook voor Alison Van Uytvanck en Greet Minnen in Chicago. Neen, dit toernooi zal niet de geschiedenis ingaan als één van de beteren in het Belgische vrouwentennis. Vooral Van Uytvanck zal er als topreekshoofd veel meer van verwacht hebben.

Van Uytvanck was dus de hoogst geplaatste speelster in Chicago. De Britse Raducanu bleek evenwel te sterk. Vooral het verlies van de eerste set deed pijn, want Van Uytvanck had heel wat energie gestoken in een comeback. Van 5-2 achter kwam ze helemaal terug tot 5-5 en onderweg redde ze ook vier setballen. De tiebreak ging dan alsnog naar Raducanu.

Dat was een tik die Van Uytvanck niet meer te boven kwam. In de tweede set kwam ze pas bij 5-0 terug op het scorebord. Ze deed nadien nog wat ze kon, maar de nederlaag vermijden was niet meer haalbaar. Het werd 7-6 (7/5) en 6-3.

NA FINALEPLEK NU METEEN UITSCHAKELING

Greet Minnen zal zichzelf ook wel kansen toegedicht hebben tegen Julie Niemeier. Ten slotte had Minnen net nog de finale gespeeld in Landisville. Dat was wel een ITF-toernooi, dit was WTA-niveau. Minnen kon geen vuist maken tegen haar Duitse tegenstandster en verloor met tweemaal 6-2. Eerder had ook Ysaline Bonaventure haar eersterondepartij al kansloos verloren.