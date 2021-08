Nederlaag in Cincinnati breekt Goffin zuur op in ATP-ranking

Het verlies van David Goffin in de eerste ronde in Cincinnati heeft zware gevolgen voor zijn ATP-ranking.

Met twee sets van 6-3 verloor Goffin in de eerste ronde van de Argentijn Guido Pella. Door deze nederlaag zakt Goffin van de 19de naar zeker de 30ste plaats. En het kan nog een stuk verder zijn.

In 2019 was Goffin nog de winnaar in Cincinnati. Door zijn uitschakeling verliest hij nu 590 punten.

Volgende week trekt Goffin richting Winston-Salem om zich voor te bereiden op de US Open die eind deze maand plaatsvinden.