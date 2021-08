Elise Mertens onderuit in tweede ronde van toernooi van Cincinnati

In de tweede ronde van het WTA-toernooi in Cincinnati is onze landgenote uitgeschakeld.

Mertens verloor met 3-6 en 2-6 van Elena Rybakina, het nummer 19 van de wereld. Opnieuw liet haar opslag haar in de steek. De wedstrijd duurde slechts een uur en 13 minuten. Mertens speelt in Cincinnati wel nog het dubbelspel met Su-Wei Hsieh. In de eerste ronde treffen ze Blinkova-Sasnovich.

