Dominic Thiem moet drastische beslissing nemen door polsblessure

Dominic Thiem zal niet te zien zijn op de US Open. Hij moet passen door een polsblessure.

Geen nieuwe titel voor Dominic Thiem op de US Open. De Oostenrijker laat op sociale media weten dat hij noodgedwongen een punt achter het seizoen moet zetten.

"Ik ben heel teleurgesteld dat ik mijn titel niet kan verdedigen, maar ik ben niet hersteld van de polsblessure die ik in juni in Mallorca opliep", klinkt het.

Eerder miste Thiem ook al Wimbledon. "De voorbije zes weken heb ik medisch advies ingewonnen, een polsbandage gedragen en oefeningen gedaan om in conditie te blijven. Mijn herstel verliep goed, maar vorige week voelde ik bij een slag op training opnieuw pijn. Na onderzoek werd duidelijk dat mijn pols meer tijd nodig heeft. We gaan nu een conservatieve behandeling volgen. Dat betekent dat het herstelproces opnieuw begint. Het was een moeilijke beslissing, maar ik moest dit doen. Ik heb nog een lange carrière voor me en het is belangrijk geen risico's te nemen."

Op de US Open won Thiem vorig jaar zijn eerste grandslam.