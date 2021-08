Naomi Osaka niet te spreken over vraag van journalist en barst in tranen uit op persconferentie

Naomi Osaka doet mee aan het tennistoernooi van Cincinnati. Ze gaf een persconferentie, maar het was de eerste keer dat ze met de pers heeft gepraat sinds Roland Garros. Het liep niet van een leien dakje.

Volgens Sporza stelde een journalist de vraag over de moeizame relatie tussen Osaka en de media. De makelaar van Osaka vond deze vraag niet kunnen en ook Osaka zelf was niet tevreden over deze vraag, want ze verliet de persconferentie in tranen.

Uiteindelijk kwam Osaka wel nog terug naar het persmoment, dat via ZOOM is verlopen. De nummer twee van de wereld bij de vrouwen heeft dan ook nog enkele vragen beantwoord.