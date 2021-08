Elise Mertens plaatst zich eenvoudig voor tweede ronde in Cincinnati

Elise Mertens is er in geslaagd om zich te plaatsen voor de tweede ronde op het WTA-toernooi van Cincinnati. In de eerste ronde schakelde ze de Argentijnse Podoroska uit in twee sets.

Nadat ze snel werd uitgeschakeld in Montréal, was Elise Mertens op zoek naar eerherstel in Cincinnati. In haar eerste ronde nam onze landgenote het op tegen de Argentijnse Podoroska, de nummer 38 van de wereld. Meteen geen makkelijke opgave dus voor Elise Mertens, zelf de nummer 16 van de wereld, maar Mertens wist wel in twee sets te winnen van haar tegenstander. Ze haalde het met 6-3 en 6-4 en kon zich dus vlot plaatsen voor de tweede ronde.