Zien we Roger Federer ooit nog op een tennistoernooi? Zwitser moet voor de derde keer een knieoperatie ondergaan

Roger Federer blijft met problemen kampen. De Zwitserse tennislegende zal namelijk een derde knieoperatie ondergaan om het toch nog eens te kunnen proberen in de sport. De US Open zal hij wel niet halen.

Via Instagram legde Federer dan ook uit dat deze operatie de laatste kans is voor hem om nog terug te keren in het professionele circuit. Federer is voorlopig 40 jaar oud en wordt gezien als misschien wel de meest succesvolle tennisspeler ooit.