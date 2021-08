Nummer twee van de wereld laat zich niet verrassen en zet toernooi van Toronto op zijn naam

In Toronto heeft Daniil Medvedev, de nummer twee van de wereld bij de mannen, het toernooi op zijn naam kunnen zetten. Medvedev haalde het in de finale in twee sets van de Amerikaan Reilly Opelka.

Daniil Medvedev en Reilly Opelka stonden tegenover elkaar in de finale van het tennistoernooi van Toronto. Medvedev, de nummer twee van de wereld, maakte een goede beurt in de eerste set en won deze ook met 6-3. In de tweede set probeerde Opelka, de nummer 32 van de wereld, meer weerwerk te bieden, maar Medvedev was te sterk voor zijn Amerikaanse tegenstander. De Rus haalde ook set twee binnen met 6-4.