Niet de gedroomde comeback: David Goffin kan tegenstander slechts uur en een kwartier bezighouden in Cincinnati

Eindelijk is David Goffin opnieuw echt tennisspeler. Goffin maakte zijn comeback in Cincinnati na twee maanden blessureleed. Het toernooi was voor hem echter maar van korte duur. In de eerste ronde was Guido Pella te sterk met twee keer 6-3.

Guido Pella had nog maar drie keer gewonnen dit jaar, maar ook voor David Goffin is het een miserabel seizoen. Het was dus uitkijken wie het vertrouwen wat kon opkrikken. En hoe Goffin na die maanden van inactiviteit voor de dag zou komen. Het was nog niet de beste Goffin, zoveel is duidelijk. Het nummer 19 van de wereld kwam wel 2-3 voor, maar verloor vervolgens alle belangrijke punten en trok aan het kortste eind in vier opeenvolgende games. Goffin startte wel prima aan set twee met winst in de eerste twee spelletjes. Pella kwam echter onmiddellijk langszij. Nadien kon Goffin slechts één spelletje meer sprokkelen. Na 1 uur en 17 minuten zat het toernooi voor hem erop.