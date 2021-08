Knap van Naomi Osaka: ze schenkt prijzengeld van Cincinnati weg aan slachtoffers van aardbeving in Haïti

Naomi Osaka, de nummer twee van de wereld bij de vrouwen, is op een positieve manier in het nieuws gekomen. De Japanse speelster zal namelijk haar prijzengeld dat ze gewonnen heeft in Cincinnati wegschenken.

Naomi Osaka heeft besloten om iets te doen voor de mensen in Haïti. In Haïti vond enkele dagen geleden een zware aardbeving plaats met een kracht van 7,2 op de schaal van Richter. Het zorgde voor heel wat slachtoffers en gewonden. Osaka nam vorige week deel aan het tennistoernooi van Cincinnati en de nummer twee van de wereld zal volgens Het Laatste Nieuws haar prijzengeld dat ze daar heeft gewonnen wegschenken aan de slachtoffers uit Haïti.