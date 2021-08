Geen nieuwe titel voor Greet Minnen: onze landgenote verliest in de finale in drie sets van Spaanse tegenstander

Geen nieuwe toernooiwinst voor Greet Minnen. In Landisville stond onze landgenote in de finale na enkele knappe prestaties, maar een overwinning zat er in de laatste wedstrijd niet meer in. Ze verloor van Nuria Parrizas-Dia, de nummer 111 van de wereld. In de eerste set gingen het spel gelijkop, maar Parrizas-Dia won wel met 6-7. De tweede set ging wel naar Minnen en dus moest de derde set bepalen wie het toernooi op zak mocht steken. Na een zeer spannende set haalde Parrizas-Dia het echter opnieuw met 6-7.