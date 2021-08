Camila Giorgi verrast en zet tennistoernooi van Montréal op haar naam na zege tegen nummer zes van de wereld

Camila Giorgi heeft het tennistoernooi van Montréal op haar naam kunnen zetten. De Italiaanse speelster was in de finale net iets te sterk voor Karolína Plíšková, de nummer zes van de wereld.

Camila Giorgi kon in Montréal al Elise Mertens uitschakelen en na haar sterk parcours kwam ze in de finale uit tegenover Karolína Plíšková, de nummer zes van de wereld. Giorgi maakte echter indruk en won de eerste set met 3-6.

Ook in de tweede set was de nummer 71 van de wereld een maatje te groot voor Pliskova. Ze haalde ook de tweede set binnen met 5-7 en zo heeft Giorgi haar derde titel in haar carrière kunnen behalen.