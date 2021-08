Sander Gillé en Joran Vliegen stranden na sterk toernooi in de halve finales op ATP-Toronto

Het toernooi van Toronto is ontegensprekelijk het hoogtepunt voor Sander Gillé en Joran Vliegen geworden uit de laatste maanden. Wel met een exit in de halve finales. Ook nog Ram en Salisbury verslaan, was net te hoog gegrepen.

Het toernooi van Toronto is een 1000 Masters. Dat wil zeggen: het is een sterk bezet toernooi. Gillé en Vliegen begonnen aan een avontuur met een zege tegen Puetz en Venus en legden vervolgens ook Koolhof en Krajicek over de knie. Hun kwartfinale was pas echt spraakmakend: de Belgen namen de maat van wereldtoppers Cabal en Farah met 6-7 (5/7), 6-2 en [10-8].

De Amerikaan Ram en de Brit Salisbury waren de volgende tegenstanders. Bij 2-2 konden zij een kloofje slaan: ze wonnen drie games op rij en dat was ook het verschil in de eerste set. In set twee gingen Gillé en Vliegen langer mee. Zo mochten ze nog even dromen van een derde set. Ram en Salisbury wisten die te vermijden: het werd 6-3 en 7-5.