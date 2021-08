Greet Minnen wint op één dag kwart-en halve finale en speelt tegen Spaanse voor de titel in Landisville

Schrijft Greet Minnen een titel bij op haar palmares? In Landisville heeft ze alvast de finale bereikt. Haar kwartfinale tegen Caty McNally werd met een dag uitgesteld. Daarom moest Minnen haar kwartfinale en halve finale uiteindelijk in één dag afwerken. Het bleek geen probleem.

Eerst moest ze uiteraard voorbij McNally zien te geraken. Minnen liep 5-2 uit, maar zag haar Amerikaanse tegenstandster helemaal terugkeren. Minnen was dan wel op tijd weer bij de les om alsnog de eerste set te pakken. Ook in set twee plaatste onze landgenote een tussenspurt: van 1-1 ging het naar 4-1. Uiteindelijk sloot ze de partij winnend af met 7-5 en 6-3.

Minnen had zo een lastige klip omzeild en maakte tegen de Nederlandse Kerkhove nog meer indruk. Totaal geen last van vermoeidheid dus. Minnen kende aanvankelijk wel wat problemen op de eigen service. Daar stond tegenover dat ze drie keer door de opslag van haar opponente ging in set 1. In het begin van set 2 won Minnen een paar lange games. Eens de zege in zicht kwam, duwde ze door en won ze met 6-3 en 6-1.

DERDE EN VIERDE REEKSHOOFD IN FINALE

Zo verzekerde Minnen zich alvast van een finaleplek. Tegenstandster in die finale is Párrizas-Díaz. De Spaanse is het derde reekshoofd in Landisville, Minnen is het vierde reekshoofd. Spanning verzekerd dus.