Ex-nummer 1 van de wereld klopt Sabalenka en treft Mertens-killer Giorgi in finale van Montreal

Het was een schitterende affiche in Montreal: Sabalenka (WTA-3) tegen ex-nummer 1 van de wereld Karolína Plíšková. De Tsjechische haalde het in deze halve finale. In de eindstrijd neemt ze het op tegen Camila Giorgi, die in de eerste ronde nog Elise Mertens uitschakelde.

Plíšková, het huidig nummer zes van de wereld, had één van die dagen waarop ze op haar eigen service zelden in de problemen werd gebracht. Zelf ging ze in de eerste set twee keer door de opslag van Sabalenka en zo rijfde ze vlotjes die set binnen. In set twee kon Sabalenka wel eens de service van Plíšková afnemen, maar nadien werd ze onmiddellijk zelf twee keer gebroken. Zo zat de match er meteen op, want met 6-3 en 6-4 plaatste Plíšková zich voor de finale in Montreal. KANS OP REVANCHE De andere finaliste is dus de Italiaanse Giorgi, die in drie sets afrekende met de Amerikaanse Pegula: 6-3, 3-6 en 6-1. Ook opvallend: op de Olympische Spelen schakelde Giorgi Plíšková nog uit in het enkelspel. Kans op revanche dus voor het vierde reekshoofd in Montreal.