David Goffin kent zijn tegenstander op het ATP Masterstoernooi van Cincinnati

Goffin is het vijftiende reekshoofd in Cincinnati en krijgt een Argentijnse tegenstander in de eerste ronde.

Op het ATP Masterstoernooi van het Amerikaanse Cincinnati is de Argentijn Guido Pella de tegenstander van David Goffin in de eerste ronde. Voor Goffin is het de eerste partij nadat hij aan de kant zat met een enkelblessure. De Argentijn is ook niet zonder zorgen. Hij sukketl met Morton's neuroom, een aandoening waarbij je een branderig gevoel onder de zool voelt. Van de vijf onderlinge duels tegen Goffin wist hij er wel vier te winnen. De laatste confrontatie dateert van 2019 in Ohio. Toen won Pella.