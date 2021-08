Greet Minnen plaatst zich vlotjes voor kwartfinale in het enkelspel op ITF-toernooi van Landisville

In het dubbel is Greet Minnen al uitgeschakeld in Landisville, in het enkelspel zit ze in de kwartfinales. Minnen schaarde zich bij de laatste acht door een Japanse vlot opzij te zetten. Het moeilijkste was nog omgaan met de omstandigheden, want de match moest in twee keer afgewerkt worden.

Greet Minnen is het vierde reekshoofd op het toernooi in de Amerikaanse staat Pennsylvania. De achtste finales mochten dus zeker niet het eindstation worden. Minnen kreeg echter al snel met een achterstand te maken: haar tegenstandster Hontama won de eerste twee spelletjes. Vanaf 1-3 begon Minnen aan een ferme reeks en haalde ze game na game binnen. TIEN GAMES OP RIJ GEWONNEN Dat was voldoende om de eerste set binnen te halen en ook 2-0 voor te komen in de tweede set. Door een regenpauze lag de wedstrijd nadien een hele tijd stil. Bij hervatting zette Minnen haar reeks gewoon verder: uiteindelijk won ze liefst tien spelletjes op rij. Hontama redde wel nog de eer in de tweede set. Dat verhinderde Minnen niet om zich met 6-3 en 6-2 te plaatsen voor de kwartfinales. Daarin is Caty McNally, een thuisspeelster, haar tegenstandster.

Lees ook... Minnen en Bonaventure uitgeschakeld op toernooi Pennsylvania