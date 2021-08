Ook vierde Grand Slam van het jaar gaat door zonder Kim Clijsters

Sinds haar exhibitiematch in Atlanta werd het weer stil rond Kim Clijsters. De vierde Grand Slam van het jaar - tevens de laatste - laat ze dan ook aan zich voorbijgaan. Verschillende media berichtten dat Kim Clijsters past voor de US Open.

Als er één Grand Slam was die het meeste kans maakte om Kim Clijsters op de deelnemerslijst te krijgen, was het wel de US Open. Aangezien dit toernooi dus doorgaat in Amerika, het thuisland van Clijsters' echtgenoot Brian Lynch. Vorig jaar deed Clijsters dan ook wel mee aan de US Open.

Haar laatste officiële wedstrijd dateert zelfs van de US Open 2020: Clijsters verloor toen in drie sets van de Russische Alexandrova. Sindsdien is Clijsters weer op de sukkel met fysieke kwaaltjes en onderging ze ook een operatie aan de knie.

WELLICHT JAAR ZONDER WEDSTRIJDEN

De organisatie van de US Open bood haar wel een wildcard aan, maar Clijsters voelt zich dus onvoldoende fit om die te aanvaarden. Zo dreigt 2021 een jaar zonder tenniswedstrijden te worden voor de voormalig nummer 1 van de wereld.