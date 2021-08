Gillé en Vliegen schakelen op ATP-Toronto zevende reekshoofd uit in twee sets

Sander Gillé en Joran Vliegen zorgden voor een knap resultaat op ATP-Toronto. Zevende reekshoofden Puetz en Venus staan niet in de tweede ronde. Het Belgische duo nam de Duitser en Nieuw-Zeelander te grazen in twee sets met 7-5 en 7-6 (7/3).

Op papier waren Puetz en Venus dus favoriet en zij startten ook het best. Na de eerste twee spelletjes te verliezen, werkten Gillé en Vliegen hun achterstand onmiddellijk weg. Nadien was het wachten tot de slot van de eerste set op het volgende breakpunt. Dat benutten Gillé en Vliegen en vervolgens was het een koud kunstje om die set binnen te halen.

Toen Gillé en Vliegen in set twee 3-1 voorkwamen, leken ze op rozen te zitten. Puetz en Venus kwamen echter nog terug en maakten er 4-4 van. Beide duo's stevenden af op de tiebreak. Gillé en Vliegen namen daarin afstand en konden het nadien afmaken. Het is hun eerste overwinning als dubbelduo sinds het toernooi van Halle een kleine twee maand geleden.