Afscheid van grote namen: Simona Halep en bronzen medaillewinnares van Tokio liggen er al uit in Montreal

In Montreal werd al afscheid genomen van enkele grote namen. Simona Halep heeft de tweede ronde niet overleefd, net als Elina Svitolina, die op de Olympische Spelen in Tokio nog de bronzen medaille veroverde. Beiden werden uitgeschakeld in drie sets.

Voor Simona Halep was het haar eerste wedstrijd op de tour in drie maanden. Het werd dus niet de gedroomde comeback, al ging het aanvankelijk net heel goed. Met vier gewonnen games op rij pakte ze de eerste set. In de felbevochten sets die volgden, wist de Amerikaanse Collins echter afstand te nemen van de Roemeense. Collins won met 2-6, 6-4 en 6-4.

Het scenario in de match tussen Konta en Svitolina was enigszins vergelijkbaar. Svitolina begon het best aan de partij en dat volstond om de eerste set te pakken. Svitolina ging op zoek naar een break voorsprong in set 2, maar kreeg die maar niet beet. Vanaf 3-3 in die set nam Konta het volledig over. De Britse was met 2-6, 6-3 en 6-2 te sterk voor de Oekraïense.

SABALENKA WEL DOOR

Topreekshoofd Aryna Sabalenka liet zich niet verrassen. Zij plaatste zich wel voor de volgende ronde, al kostte dat heel wat moeite. Sloane Stephens deed haar zweten, maar de Wit-Russische haalde het met 7-6 (7/4), 4-6 en 6-4.