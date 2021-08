Mertens en Van Uytvanck uitgeschakeld in eerste ronde Montreal

In het Canadese Montreal zijn zowel Elise Mertens als Alison Van Uytvanck uitgeschakeld in de eerste ronde.

Mertens verloor in anderhalf uur met 6-3 en 7-5 van de Italiaanse Camila Giorgi, het nummer 71 van de wereld.

Mertens had zeven dubbele fouten en kon slechts 43 procent van haar eerste opslag goed serveren. De Limburgse komt nog in het dubbel in actie.

Voor Alison Van Uytvanck zit het toernooi er al helemaal op. In het dubbelspel was ze al uitgeschakeld, nu ging ze er ook uit in het enkelspel.

Tegen Donna Vekic verloor Van Uytvanck in een uur en zes minuten met 6-1 en 6-2.