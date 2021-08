📷 Nadal past op de valreep voor toernooi van Toronto

Nadal zal niet te zien zijn op het toernooi van Toronto. Dat laat hij zelf weten op zijn sociale media.

"Ik keer nu terug naar Mallorca om een manier te vinden om weer plezier te hebben in het tennis. Dat lukt niet met deze pijn", schrijft de Spanjaard.

Sinds de halve finale op Roland Garros zit Nadal met zijn voet in een sukkelstraatje. Hij moest daardoor al forfait geven voor Wimbledon en de Spelen.

De comeback in Washington van vorige week zorgde opnieuw voor pijn.

