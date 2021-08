Novak Djokovic is nog niet hersteld van de Olympische Spelen en zal niet deelnemen aan toernooi in Cincinnati

Binnenkort staat de US Open op het programma en het tennistoernooi van Cincinnati is één van de toernooien die net voor het Grandslamtoernooi gespeeld zal worden. In Cincinnati zal echter geen Novak Djokovic te zien zijn.

De Serviër heeft besloten om niet deel te nemen aan het toernooi, aangezien hij nog niet hersteld is van de Olympische Spelen. Op de Spelen moest de nummer één van de wereld tevreden zijn met een vierde plaats.

Our two-time champion Novak Djokovic has withdrawn from #CincyTennis.



We will miss you this year, champ 💙



📰: https://t.co/8lNmwqyvY7 pic.twitter.com/cJoIgNsfcY