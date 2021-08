Geen tweede ronde voor Bemelmans en Coppejans in toernooi van Duitse Meerbusch

Ruben Bemelmans is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde van het Challengertoernooi in Meerbusch.

Onze landgenoot verloor in amper een uur en elf minuten van de Bosnische tennisser Damir Dzumhur, de nummer 123 van de wereld. Het werd twee keer 6-3. Kimmer Coppejans kon zijn wedstrijd maandag niet afwerken door de regen. Hij komt vandaag nog aan bod tegen de Argentijn Juan Manuel Cerundolo. Op het moment dat de wedstrijd stopgezet werd stond Coppejans 5-2 voor in de eerste set. De wedstrijd van Coppejans draaide uit op een nederlaag. De Oostendenaar maakte er 6-2 van, maar verloor twee keer met 2-6 erna.