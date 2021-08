Elise Mertens na ontgoochelende Spelen: "Zaten beetje moeilijk in mijn programma"

Elise Mertens ging er in de eerste ronde van het olympisch tennistoernooi meteen uit. Al tilt ze daar niet echt zwaar aan.

Elise Mertens die er in de eerste ronde van een tennistoernooi uitgaat, het gebeurde in minder dan twintig procent van de gevallen afgelopen jaar.

Maar op de Olympische Spelen was het wel van dat. “Zoals ik altijd gezegd heb zijn de grandslamtoernooien voor mij iets belangrijker. In het tennis is het dat toch waarvoor je werkt”, zegt ze aan HLN.

De planning was alvast niet ideaal. “De Spelen kwamen niet ongepast, maar zaten toch een beetje middenin mijn programma nadat ik hard op Wimbledon had gefocust."