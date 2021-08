Elise Mertens en Alison Van Uytvanck beginnen vandaag aan hun toernooi in Montréal in het enkelspel: wie zijn hun tegenstanders?

De eerste ronde wordt vandaag afgewerkt in het tennistoernooi van Montréal. Elise Mertens en Alison van Uytvanck zullen zo in actie komen in het enkelspel. Mertens speelt tegen Giorgi, terwijl van Uytvanck het zal opnemen tegen Vekic.

Elise Mertens is één van de topreekshoofden in Montréal en onze landgenote hoopt dan ook op een goed toernooi. Haar eerste ronde mag alvast geen probleem zijn, want Mertens neemt het op tegen Camila Giorgi.

Camila Giorgi is de nummer 71 van de wereld, terwijl Mertens zelf de nummer 16 van de wereld is. Ze kennen elkaar niet zo goed, want ze stonden nog maar één keer tegenover elkaar. Toen trok Mertens aan het langste eind.

Alison van Uytvanck

Alison van Uytvanck is al uitgeschakeld in het dubbelspel, maar in het enkelspel is onze landgenote wel nog te zien. Zij krijgt in de eerste ronde de Kroatische Vekic als tegenstander. Het belooft een spannende wedstrijd te worden, want van Uytvanck is de nummer 60 van de wereld, terwijl Vekic de nummer 56 van de wereld is.