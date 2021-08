Alison Van Uytvanck is uitgeschakeld in de eerste ronde van Montréal in het dubbelspel

Vandaag komt Alison Van Uytvanck nog in actie in de eerste ronde in het enkelspel, maar in het dubbelspel is Van Uytvanck alvast uitgeschakeld. Ze verloor samen met haar tennispartner Polona Hercog na een spannende wedstrijd in drie sets.

Alison Van Uytvanck is momenteel aan het werk in het Canadese Montréal, maar in het dubbelspel is onze landgenote uitgeschakeld. Ze verloor met haar tennispartner Polona Hercog van het duo Emina Bektas en Tara Moore. De eerste set verloor onze landgenote en Hercog met 6-3, maar de tweede set won het duo wel met 5-7. De derde set moest dus beslissen en deze werd enorm spannend. Uiteindelijk haalden Emina Bektas en Tara Moore het met 10-7. Van Uytvanck krijgt vandaag wel nog een kans om haar toernooi goed te maken in het enkelspel.