Italiaans toptalent maakt indruk en zet ATP-toernooi van Washington op zijn naam

Sterke prestatie van Jannik Sinner. De 19-jarige Italiaan heeft namelijk het ATP-toernooi van Washington op zijn naam gezet. Hij haalde het in de finale van thuisspeler Mackenzie McDonald in drie sets.

Jannik Sinner is een opkomend talent in de tenniswereld. De 19-jarige Italiaan is de huidige nummer 24 van de wereld en vannacht stond hij tegenover de Amerikaan Mackenzie McDonald, de nummer 107 van de wereld, in de finale van het ATP-toernooi van Washington.

Sinner was dus de favoriet en in de eerste set leek hij te bevestigen door de set met 5-7 binnen te halen. In de tweede set kwam McDonald echter gelijk (6-4) en dus moest een derde set beslissen wie het toernooi op zijn naam mocht schrijven. De eindoverwinning was uiteindelijk toch voor Sinner, want de spannende derde set won hij met 5-7.