Elise Mertens stijgt een plaats op de WTA-Ranking, Andreescu zakt weg in de top 10

De nieuwe WTA-Ranking is bekendgemaakt. Daarin was goed nieuws te noteren voor Elise Mertens, want onze landgenote is één plaats opgeschoven in het klassement. Ze staat nu op de zestiende plaats.

Er zijn toch wel wat wijzigingen op de WTA-Ranking na onder meer de Olympische Spelen. Zo is Elise Mertens, ondanks haar snelle uitschakeling op de Spelen, een plaats opgeschoven. Ze staat nu op de zestiende plaats. In de top 10 zijn er ook enkele wijzigingen. Biana Andreescu zakt van de vijfde naar de achtste plaats en zo schuiven Svitolina, Pliskova en Swiatek een plaats op. Krejcikova komt dan weer de top 10 binnen.