Alison Van Uytvanck plaatst zich voor hoofdtabel in Montréal na overwinning tegen nummer 148 van de wereld

In het Canadese Montréal heeft Alison Van Uytvanck zich kunnen plaatsen voor de hoofdtabel. Ze nam het in de laatste kwalificatieronde op tegen Jule Niemeier, de nummer 148 van de wereld, en Van Uytvanck haalde het in drie sets.

Het werd 6-7 (4/7), 6-0 en 6-3 voor Alison Van Uytvanck. In de eerste ronde op de hoofdtabel neemt onze landgenote, de nummer 61 van de wereld, het op tegen de Kroatische Vekic. Zij is de nummer 53 van de wereld.