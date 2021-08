Geen constante en geen finaleplek: Elise Mertens speelt niet voor de titel op WTA-toernooi van Stanford

Als topreekshoofd hoopte Elise Mertens ongetwijfeld op de titel op het WTA-toernooi van Stanford. Die zal er niet komen, want haar toernooi is geëindigd in de halve finales. Mertens moest de duimen leggen voor Kasatkina. Die won met 6-3 en 6-2.

Mertens had een breakbal in het openingsspel en hield gelijke tred tot aan 3-3. Nadien zou onze landgenote nog slechts twee spelletjes sprokkelen in deze wedstrijd. Ze kreeg geen constante in haar spel en presteerde wisselvallig. Bij haar Russische tegenstandster was het het omgekeerde verhaal: zij maakte net enorm weinig fouten.

Na reeds de eerste set gewonnen te hebben, bleef Kasatkina zwaar druk zetten op de service van Mertens. Dat loonde bij 2-2 in de tweede set. Kasatkina had nu de voorsprong beet die ze wou en keek niet meer achterom. Mertens geraakte niet meer op het scorebord, de uitschakeling in de halve finales van het dames enkelspel was een feit.