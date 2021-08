Andrea Petkovic wint eerste toernooi in zes jaar tijd

Ooit was ze het nummer 9 op de WTA-ranglijst, maar ondertussen staat ze slechts op nummer 91.

In het Roemeense Cluj-Napoca heeft de Duitse Andrea Petkovic het WTA-toernooi op haar naam geschreven.

In de finale haalde de 33-jarige Petkovic het met twee keer 6-1 van de Egyptische Mayar Sherif.

Voor Petkovic was het de dertiende finale, voor Sherif haar eerste. Petkovic’s laatste toernooizege dateerde van 2015 in Antwerpen. Dit jaar was ze al runner-up in Hamburg.