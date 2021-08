🎥 Tenniswereld viert 40ste verjaardag van Roger Federer: "Je inspireert ons allemaal"

"Je inspireert ons allemaal", richt Novak Djokovic zich tot Federer in een filmpje van de ATP Tour. "Het is een eer geweest om de laatste vijftien jaar de baan met jou te delen. Ik wens je een goede gezondheid en veel geluk voor je naasten."

Forty-love 🎉 Happy Birthday to an icon & champion of our sport, @rogerfederer ! 🎊🎈 pic.twitter.com/b78UopQrja

Ook Kei Nishikori komt aan het woord. De Japanner laat weten dat hij altijd heeft opgekeken naar Federer. "Je bent nog altijd mijn idool." Nishikori heeft ook een wens op sportief gebied. "Ik hoop dat je nog altijd Grand Slams kunt winnen.

Happy birthday @rogerfederer, I hope you have a great day and I look forward to catching up again soon in Boston for the @LaverCup. pic.twitter.com/oW6mNjVrDo