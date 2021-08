Topreekshoofd Elise Mertens redt twee setballen en staat in de halve finales in Stanford

Twee setballen kreeg Elise Mertens tegen. Desondanks plaatste het topreekshoofd zich voor de halve finales in twee sets. Het setverlies kon ze dus nog net afwenden tegen Putintseva, nadat de Belgische nummer 1 de wedstrijd goed was begonnen.

Haar eerste partij in Stanford was al een driesetter. Mertens wilde deze keer de klus dus sneller klaren. Het had er ook alle schijn van dat dat ging gebeuren, want Mertens liep meteen 4-0 uit. Putintseva kwam wel terug tot 4-2, maar meer zat er voor de Kazachse in set 1 niet in.

De tweede set was dus een ander verhaal. Ondanks de vier breaks die gerealiseerd werden, gaven beide speelsters mekaar geen duimbreed toe. In de tiebreak kwam Mertens bij 6-5 op matchbal, maar vervolgens was het Putintseva die twee keer setpunt had. Mertens stond op deze momenten pal en kon het bij haar tweede matchpunt dan toch afmaken. Mertens won met 6-3 en 7-6 (10/8).