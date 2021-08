Elise Mertens haalt kwartfinales in het Amerikaanse San José

Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Amerikaanse San José.

Mertens was als topreekshoofd in de eerste ronde vrijgesteld. In de tweede ronde haalde ze het van Kristina Mladenovic uit Frankrijk: 6-2, 4-6 en 6-4 na 2 uur en 40 minuten.

In de kwartfinales neemt Mertens het op tegen Yulia Putintseva uit Kazachstan. Die haalde het van de Australische Ajla Tomljanovic.

San José is voor Mertens het eerste toernooi na haar uitschakeling op de Olympische Spelen van Tokio.