David Goffin krijgt goed nieuws te horen

De enkel van David Goffin is goed hersteld, waardoor hij opnieuw zonder problemen kan tennissen.

De enkelblessure van David Goffin is van de baan. Zijn enkel is hersteld, waardoor hij in de Verenigde Staten weer kan spelen.

Door zijn blessure moest Goffin forfait geven voor de Olympische Spelen. De nummer 20 van de wereld begint in Cincinnati aan zijn eerste toernooi.

Woensdag vertrekt Goffin naar de Verenigde Staten om zich voor te beriden op de US Open die eind deze maand van start gaan.