Challenger zit er al vroeg op voor Greet Minnen: verrassende uitschakeling in achtste finales

Ver is Greet Minnen niet kunnen doorstoten op de Challenger van Concord. Het toernooi zit er al op voor haar in het dames enkelspel. Een eerste match bracht Minnen nog wel tot een goed einde, in haar tweede duel moest ze de duimen leggen.

Met de 20-jarige Küng kende Minnen weinig problemen: onze landgenote klopte de Zwitserse met 6-4 en 6-1. In de achtste finales was de Georgische Bolkvadze de tegenstandster. Op papier ook een haalbare kaart, maar Bolkvadze toonde zich enorm taai. Minnen ging nochtans in het eerste wedstrijddeel druk zetten op de opslag van Bolkvadze. Die hield wel stand en het was Bolkvadze die vervolgens het meest de service van Minnen kon afnemen. Na liefst vijfopeenvolgende breaks stond het 6-4 voor Bolkvadze. GELIJKAARDIGE SETS De tweede set was gelijkaardig, met opnieuw vijf breaks op rij en ook deze keer eentje meer in het voordeel van Bolkvadze. Minnen was er zo aan voor de moeite: ze verloor met tweemaal 6-4 en werd al vroeg uitgeschakeld.