Osaka geeft na ontgoocheling op Olympische Spelen forfait voor Canada

Naomi Osaka zal volgende week niet deelnemen aan het WTA-toernooi in het Canadese Montreal.

De organisator van het toernooi in Canada laat weten dat Naomi Osaka niet zal deelnemen.

"Het spijt me dat ik Montreal dit jaar zal missen. Ik wens alle fans, het toernooi en de staf het beste. Ik hoop jullie volgend jaar terug te zien in Canada", zei de 23-jarige Osaka in een mededeling.

De nummer twee van de wereld kampt met mentale moeilijkheden. Ze gaf forfait in de tweede ronde van Roland Garros en kwam niet naar Wimbledon.

Ook de Olympische Spelen in eigen land waren een tegenvaller. Daar ging ze onderuit in de achtste finales.