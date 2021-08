Sander Gillé en Joran Vliegen zijn uitgeschakeld op het tennistoernooi van Washington: onze landgenoten raken niet voorbij de achtste finales

Sander Gillé en Joran Vliegen zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de kwartfinales op het tennistoernooi van Washington. Ze verloren in de achtste finales van het duo Norrie/Saville.

In de eerste set waren beide teams aan elkaar gewaagd. Norrie/Saville kwamen echter snel op een 3-1 voorsprong en ze gaven die ook niet meer uit handen. Uiteindelijk haalden zij dan ook de eerste set binnen met 6-4.

In de tweede set begonnen Gillé en Vliegen uitstekend en kwamen ze al snel op een 1-4 voorsprong. Norrie/Saville namen de controle echter over daarna en gingen erop en erover. Zo wonnen ze ook de tweede set met 6-4. Gillé en Vliegen zijn dus uitgeschakeld in Washington.